Trump reitera que Fed deve cortar taxa de juros e sugere redução de 2,5 pontos porcentuais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) deve cortar as taxas de juros na decisão que será anunciada na tarde desta quarta-feira, 18, mas não acredita que essa será a escolha do BC americano. "O Jerome Powell [presidente do Fed] provavelmente não vai cortar os juros hoje, ele tem feito um trabalho ruim. Ele deve me odiar porque peço para que ele corte os juros, mas ele é atrasado. Seria bom estar 2,5 pontos porcentuais abaixo da taxa atual", disse, ao responder perguntas de repórteres nesta quarta-feira.

Trump disse que esperará até que o presidente do Fed saia do cargo para, então, "pensar em longo prazo". "Vou focar no curto prazo, reduzir bastante as taxas e depois focar no longo prazo", afirmou.

Na ocasião, o republicano disse ter "um apetite tremendo por nossa dívida" e, sobre acordos comerciais, disse "adorar a Índia" e defendeu um acordo comercial com o país, após conversar com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Em relação às crescentes tensões no Oriente Médio, com o conflito entre Israel e Irã, Trump se recusou a responder sobre um possível ataque americano contra as estruturas iranianas, ressaltando que os EUA "podem ou não" realizá-lo. "Irã quer negociar, por que não o fez antes? Eles buscaram contato, sugeriram de vir para a Casa Branca, eu disse que é muito tarde, mas nada é tarde demais", ponderou, ao mencionar que "há uma grande diferença de agora e uma semana atrás".

O presidente norte-americano disse não saber por quanto tempo o conflito irá acontecer, mas defendeu que o Irã "tinha intenções ruins". "Por que um país hostil deveria ter uma arma nuclear?", questionou. Segundo ele, o presidente russo, Vladimir Putin, ofereceu mediar negociação com Irã.