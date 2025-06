TCU: MMA e Ibama têm 30 dias para detalhar execução dos recursos em acordo com a Vale

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou nesta quarta-feira, 18, o prazo de 30 dias para que o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) encaminhem uma manifestação com o detalhamento da execução dos recursos obtidos com a celebração dos Acordos Substitutivos de Multa Ambiental com a Vale e com a Log-In Logística Intermodal.

No caso da Vale, a Corte quer mais informações sobre acordo de 2020 efetuado com a empresa, substituindo cinco multas aplicadas pelo Ibama em decorrência do rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG). O valor total que estava previsto em multas era de R$ 250 milhões.