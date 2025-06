Taxas de juros operam em baixa com dólar e Treasuries, à espera de decisão do Copom

As taxas de juros negociadas no mercado futuro oscilaram perto da estabilidade na maior parte da manhã desta quarta-feira, 18, mas passaram a exibir queda em toda a curva nos últimos minutos, em sintonia com a queda do dólar e dos juros dos Treasuries. O ambiente é de expectativa pelas decisões de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil, além do monitoramento do noticiário sobre a tensão geopolítica envolvendo o Irã, Israel e os Estados Unidos.

Para Gustavo Okuyama, gestor de renda fixa da Porto Asset, o leve alívio na curva de juros hoje ocorre como uma devolução dos prêmios de risco que foram elevados ontem, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acenou com a possibilidade de os EUA atacarem militarmente o Irã.