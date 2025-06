STF recebe 1ª investigação sobre autoridade com foro e suspeita em fraudes no INSS

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu o primeiro inquérito sobre as fraudes contra aposentados no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O fato de a investigação subir para o tribunal significa que surgiram suspeitas sobre a participação de alguma autoridade. O nome é mantido em sigilo.

Deputados, senadores, ministros de Estado, ministros de tribunais superiores, presidente e vice estão no rol de autoridades com foro no STF. O inquérito é um desdobramento da Operação Sem Desconto, que investiga o uso ilegal de dados de aposentados e pensionistas do INSS para operar descontos indevidos nos contracheques sem o seu conhecimento. A investigação principal foi ramificada em mais de 20 apurações com foco nas entidades suspeitas, distribuídas segundo a sede de cada associação. Os investigadores apontaram que Stefanutto autorizou descontos indevidos depois de ter vindo a público anunciar que acionaria a PF para investigar denúncias de fraudes. Além disso, três ex-diretores do INSS receberam mais de R$ 17 milhões de intermediários das associações suspeitas de envolvimento nas fraudes.