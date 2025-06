Santander cria o 'Minhas Reservas' e entra na disputa das 'caixinhas' personalizadas

O Santander Brasil lança nesta quarta-feira, 18, a ferramenta "Minhas Reservas", com o objetivo de incentivar seus clientes a planejar investimentos e servir como porta de entrada para as ofertas do banco. A ferramenta também vai permitir que o banco aprofunde o conhecimento sobre as demandas e necessidades de seus clientes, segundo Alessandro Chagas, diretor de investimentos do Santander.

A ferramenta não apenas facilita a definição de metas de economia, mas também promete uma rentabilidade diária garantida, rendendo 100% do CDI, com resgate imediato, segundo o banco. O "Minhas Reservas" está disponível para todos os clientes pessoa física. A expectativa do Santander é atrair mais de 1 milhão de usuários até 2027.