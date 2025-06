Mercado consolida início de cortes de juros pelo Fed em setembro e redução de 50 pb em 2025

O mercado financeiro consolidou expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) retomará cortes de juros a partir de setembro e reduzirá as taxas em 50 pontos-base (bp) neste ano, após o BC dos Estados Unidos manter a política monetária inalterada, em decisão publicada nesta quarta-feira, 18. Junto da decisão, o gráfico de pontos mostrou que a maior parte dos dirigentes prevê relaxamento em algum nível, com oito deles refletindo a mesma precificação do mercado.

Por volta das 15h20 (de Brasília), a ferramenta de monitoramento do CME Group exibia 69,8% de probabilidade de início da flexibilização monetária em setembro, de 62,3% antes da decisão. A chance de manutenção dos juros caiu de 37,7% a 30,2%.