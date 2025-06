Ibovespa fecha perto da estabilidade, aos 138,7 mil pontos, com foco no Fed

No encerramento, contudo, mostrava leve perda de 0,09%, aos 138.716,64 pontos, com giro a R$ 32,9 bilhões nesta quarta-feira, relativamente reforçado em dia de vencimento de opções sobre o índice. Na semana, o Ibovespa avança 1,10% e, no mês, sobe 1,23% - no ano, acumula ganho de 15,32%.

O Ibovespa chegou a firmar leve alta durante a fala do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, e ensaiou retomar em fechamento a linha dos 139 mil pontos, então bem mais perto da máxima (139.160,55) do que da mínima (138.443,11) da sessão.

A reação na bolsa brasileira foi relativamente neutra à decisão de política monetária do Federal Reserve, em linha com o esperado (manutenção dos juros), e também ao comunicado e às declarações do presidente do BC dos EUA. No meio da tarde, o índice chegou a se inclinar de forma mais definida ao campo positivo, ainda que levemente, pela contenção de perdas em Petrobras (ON -0,56%, PN -0,09%), com o Brent e o WTI passando a mostrar avanço, de 0,3%, no fechamento. Em Nova York, os principais índices de ações tiveram variação entre -0,10% (Dow Jones) e +0,13% (Nasdaq) no encerramento da sessão.

Na ponta ganhadora do Ibovespa, Embraer (+3,99%), Minerva (+2,93%) e BRF (+2,10%). No lado oposto, Raízen (-4,32%), Vamos (-3,20%) e Cogna (-3,03%). Entre os grandes bancos, as perdas desta quarta-feira ficaram entre 0,23% (Santander Unit) e 0,77% (Bradesco PN) no fechamento. Principal ação do Ibovespa, Vale ON caiu 0,33%, após ter chegado a ensaiar alta mais cedo.

A piora depois das 16 horas veio com a indicação, dada por Powell, de que a equipe do Fed ainda está atenta e cautelosa quanto a possíveis consequências da política tarifária adotada pelo governo americano. "Sabemos que os efeitos das tarifas virão, e estamos esperando para ver", disse o presidente do Fed.

"Tarifas foram o fator motivador das revisões para cima na inflação, e aumentos deste ano certamente pesarão na atividade econômica", aponta Helena Veronese, economista-chefe da B.Side Investimentos. "O efeito total, no entanto, depende do nível em que estas tarifas serão estabelecidas", acrescenta. "Sentimento piorou por conta das preocupações com a política comercial, e a incerteza está atipicamente elevada", diz a economista.