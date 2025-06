Huawei lança no Brasil celular de R$ 33 mil, primeiro do mundo com tela que dobra em três

Os modelos que estão sendo lançados no País são o Mate X6, com tela dobrável em duas partes, a R$ 22.999. A grande novidade é o Mate XT Ultimate Design, primeiro do mundo com tela que se dobra em três partes. Ele vai sair por nada menos que R$ 32.999, de longe, o celular mais caro do Brasil.

A título de comparação, o iPhone 16 Pro Max com 1 TB de armazenamento, versão mais cara do aparelho, é vendido por R$ 15.499 na loja da Apple no Brasil.

Os preços estrondosos no mercado brasileiro são resultado de uma combinação de fatores, que envolvem materiais e tecnologia de ponta, despesas com pesquisa e desenvolvimento, custos logísticos de importação e, claro, carga tributária.

"Estes são os produtos com os preços mais altos que temos", apontou o Diretor de Relações Institucionais da Huawei na América Latina, Carlos Morales, em entrevista à imprensa. "Eles são também dois produtos que fazem coisas que nenhum outro produto no mercado brasileiro ou no mercado global oferecem", justificou. (Veja configurações abaixo). Morales acrescentou que as primeiras gerações de qualquer produto normalmente têm um preço alto em função do ineditismo e também pela necessidade de cobrir os gastos elevados com pesquisa e desenvolvimento.

Com os preços nas alturas, a Huawei sabe que não vai ter grandes volumes de vendas, como um iPhone. A estratégia, porém, é ocupar uma fatia no mercado de smartphones dobráveis e divulgar a marca e os seus atributos, abrindo caminho para outros modelos mais acessíveis que devem chegar ao longo dos próximos meses. "O que buscamos é uma maior conscientização da marca. Nem todo o público quer, pode ou está disposto a investir em um dispositivo dobrável a esse preço. Mas mais produtos virão no futuro, e aqueles que quiserem um aparelho dobrável agora podem tê-lo. Então, esta é uma opção para eles no mercado", explicou o executivo.