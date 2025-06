Governo vai propor inclusão do Pé-de-Meia no Orçamento cortando outras despesas em 2025

O governo federal vai propor ao Congresso a inclusão do Pé-de-Meia no Orçamento em 2025 cortando outras despesas no lugar. A intenção da equipe econômica é reduzir recursos do Ministério da Educação para incluir os gastos com a poupança do ensino médio.

No entendimento do governo, a medida cumpre a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), que determinou ao Executivo providências em 120 dias para adequar o programa às regras orçamentárias. O prazo dado pelo órgão à equipe econômica termina no dia 25 de junho, segundo o TCU.