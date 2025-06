Exportações do Japão caem pela primeira vez em oito meses por impacto das tarifas

Tóquio, 18 - As exportações do Japão, um motor principal de crescimento para a economia do país, caíram pela primeira vez em oito meses em maio, reforçando a visão de que o impacto das tarifas do presidente americano, Donald Trump, pode limitar as ações do Banco do Japão (BoJ) em relação ao aumento das taxas de juros.

As exportações diminuíram 1,7% em maio em relação ao ano anterior, em comparação com o aumento de 2,0% em abril, mostraram dados do Ministério das Finanças desta quarta-feira, 18. As exportações para os EUA caíram 11,1% em maio devido à fraqueza nos embarques de carros, peças automotivas e máquinas de fabricação de chips, enquanto o superávit comercial japonês com os EUA encolheu 4,7% em relação ao ano anterior.