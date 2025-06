Durigan afirma que medidas já propostas devem levar a R$ 10 bi de corte de gasto em 2026

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse, em entrevista à CNN, que é legítima a cobrança de revisão de alguns gastos do governo. Ele ponderou que o conjunto de medidas já propostos, como revisão no AtestMed e benefícios por incapacidade, podem gerar economia de R$ 10 bilhões no próximo ano. Durigan também destacou a inclusão do Pé-de-Meia no piso da Educação.

"A gente está aproveitando, não gerando mais espaço para despesa, mas cobrindo a necessidade de colocar o Pé-de-Meia de maneira completa no orçamento com o aumento do piso de Educação. Isso tudo já dá uma resposta de R$ 4 bilhões para o ano de 2025 e de R$ 10 bilhões de corte de despesa para o ano de 2026", comentou Durigan.