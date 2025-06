Danone inaugura nova linha de produção de US$ 65 milhões na Flórida

De acordo com a nota, a nova linha contará com tecnologia avançada que inclui um processo exclusivo de moldagem de garrafas, capaz de aumentar a produção em 30%, reduzir perdas e economizar água na fabricação das garrafas recicláveis.

A Danone inaugurou uma nova linha de produção de US$ 65 milhões em sua fábrica em Jacksonville, Flórida, nos Estados Unidos, disse em comunicado. Segundo a companhia, a ampliação da unidade, que atua na comunidade local desde 1948, pretende fortalecer o crescimento das marcas de café e cremes da empresa, como International Delight e ST K Cold Brew.

A empresa investirá também em um novo centro regional de distribuição na área de Jacksonville, a fim de melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos para o Sudeste dos EUA.

Com isso, a Danone prevê a criação de cerca de 200 novos empregos diretos e indiretos na região.

