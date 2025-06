Copom aumenta taxa Selic em 0,25 ponto porcentual, de 14,75% para 15,00% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central aumentou a taxa Selic em 0,25 ponto porcentual nesta quarta-feira, de 14,75% para 15,00% ao ano, conforme previam 21 de 48 casas consultadas pelo Projeções Broadcast. No encontro de maio, o colegiado tinha mencionado que, devido ao cenário de elevada incerteza em meio ao estágio "avançado" do ciclo de ajustes, haveria "cautela adicional" da atuação da política monetária.

A decisão foi unânime.