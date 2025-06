Com Fed e Powell dentro do esperado, taxas ficam de lado, à espera do Copom

Os juros futuros terminaram a sessão perto dos ajustes anteriores. O comunicado do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e as declarações do presidente da instituição, Jerome Powell, ficaram relativamente dentro do esperado e, com isso, a grande expectativa do mercado manteve-se sobre a decisão e o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) logo mais. O cenário de apostas na curva a termo continuou tendendo marginalmente para um aumento de 0,25 ponto porcentual na Selic.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 14,870%, de 14,867% no ajuste anterior. A do DI para janeiro de 2027 passou de 14,24% para 14,25%. O DI para janeiro de 2028 encerrou com taxa de 13,61% (de 13,64% na terça) e a do DI para janeiro de 2029 oscilou de 13,55% para 13,50%.