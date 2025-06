Capital Economics: queda de CPI não fará BoE se desviar de sua trajetória de cortes trimestrais

Com a inflação de serviços ainda elevada, em 4,7%, a pequena queda da inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido, de 3,5% em abril para 3,4% em maio, não levará o Banco da Inglaterra (BoE) a se desviar de sua recente trajetória de cortes trimestrais dos juros, afirma a Capital Economics em relatório divulgado hoje.

"O declínio acentuado da inflação de serviços, de 5,4% para 4,7%, e do núcleo da inflação, de 3,8% em abril para 3,5% em maio, confirmou que o salto do mês anterior refletiu, em parte, um pequeno desvio relacionado à Páscoa", diz o relatório.

Os números de maio ficaram em linha com as expectativas do BC britânico, mas o grande risco no curto prazo é que outro surto de efeitos secundários sobre os salários e as expectativas de preços mais altos signifiquem que a inflação permaneça acima de 3% por mais tempo, alerta a Capital, fazendo com que o BoE mude para uma trajetória mais lenta de flexibilização.