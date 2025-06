Bolsas da Europa operam mistas e sem força, antes do Fed e de olho no Oriente Médio

São Paulo, 18/06/2025 - As bolsas europeias operam mistas e sem força na manhã desta quarta-feira, após as perdas de ontem, enquanto investidores aguardam anúncio de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e seguem monitorando o conflito entre Israel e Irã.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,08%, a 541,83 pontos, depois de cair 0,85% no pregão anterior.

No meio da tarde, o Fed provavelmente deixará os juros básicos americanos inalterados pela quarta vez seguida, diante das persistentes incertezas da política tarifária dos EUA e também dos riscos geopolíticos.

Ontem, o presidente Donald Trump deu indícios de que os EUA poderão entrar no confronto de Israel contra o Irã, que começou há quase uma semana, e exigiu a "rendição incondicional" de Teerã.

No noticiário macroeconômico, foi confirmado hoje que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro desacelerou para 1,9% em maio, ficando abaixo da meta oficial de 2% do Banco Central Europeu (BCE), enquanto o CPI anual do Reino Unido arrefeceu para 3,4% no mês passado, mas ficou um pouco acima do esperado, um dia antes de o Banco da Inglaterra (BoE) definir juro.