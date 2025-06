BC dos EUA mantém taxa sobre compulsórios em 4,4% e a taxa de desconto em 4,5%

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manteve a taxa sobre compulsórios em 4,4% e a taxa de desconto em 4,5% em decisão anunciada nesta quarta-feira. Segundo o comunicado da instituição, o Fomc também autorizou a realização de operações compromissadas (repo) overnight com taxa mínima de 4,5% e limite agregado de US$ 500 bilhões.

Já as operações reversas (reverse repo) overnight serão conduzidas com taxa de 4,25%, com um limite diário de US$ 160 bilhões por contraparte.