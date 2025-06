Toffoli convoca governo, INSS e MPF para audiência sobre ressarcimento de aposentados

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), convocou representantes do governo federal, do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), da Defensoria Pública e do Ministério Público Federal (MPF) para uma audiência de conciliação na próxima terça-feira, 24, sobre a restituição de aposentados vítimas de descontos ilegais.

Em sua decisão, o ministro defende a "coordenação de ações" para evitar decisões judiciais divergentes e uma demora no ressarcimento dos aposentados.