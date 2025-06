Taxas de juros oscilam perto da estabilidade, com foco na decisão do BC

As taxas de juros negociadas no mercado futuro oscilam nesta terça-feira, 17, próximas dos ajustes de ontem em quase todos os vencimentos, com o mercado já operando em compasso de espera pela decisão de política monetária do Banco Central, amanhã. O mercado trabalha com as apostas divididas entre a manutenção da taxa Selic nos atuais 14,75% e uma elevação residual de 0,25 ponto porcentual. Há argumentos para as duas possibilidades.

Na avaliação do diretor de investimentos da Nomos, Beto Saadia, a curva de juros mostra um mercado já posicionado para mais uma elevação da Selic, com os vencimentos longos em desinclinação. Embora alguns indicadores econômicos tenham mostrado melhora desde a última reunião de política monetária (como o câmbio e a inflação), o que justificaria a manutenção da taxa, as expectativas para a inflação seguem distantes da meta que o Banco Central deve perseguir.