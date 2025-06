Prévia do PIB do BC sobe acima das projeções

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do PIB, cresceu 0,16% em abril, na comparação com março e na série com ajuste sazonal, informou a autarquia nesta segunda, 16. O resultado ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de alta de 0,10%. As estimativas iam de queda de 0,40% a crescimento de 0,40%.

O BC revisou os resultados do índice em março (0,80% para 0,71%), fevereiro (0,52% para 0,60%) e janeiro (1,01% para 1,41%). Mudanças na série com ajuste sazonal são comuns, normalmente refletindo a adição de um novo mês ao conjunto dos dados, mas o BC também revisou os números sem ajuste.