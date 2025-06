Leilão de Oferta Permanente promovido pela ANP vende 34 blocos e arrecada R$ 989,2 mi

Após um ano sem leilões de áreas de petróleo e gás natural no Brasil, o 5º Ciclo da Oferta Permanente de Concessão (OPC) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), vendeu 34 blocos de 172 ofertados e arrecadou R$ 989,2 milhões. Não houve requerimento para repescagem do leilão de áreas de petróleo e gás natural.

O ágio total da negociação foi de 534,47%, com nove empresas participantes.