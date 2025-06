Fintech de crédito para servidores públicos supera 4 mil operações realizadas

Repórter no OPOVO

Com processos analisados em até 12 minutos, a fintech App Crédito, que apresenta soluções de crédito digital para servidores públicos, já realizou mais de 4 mil operações de crédito. Os dados foram apresentados durante o Encontro de Gestores, que ocorreu nos dias 16 e 17 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

O evento reúne líderes, especialistas e representantes do setor público para discutir inovação, gestão e tecnologia.