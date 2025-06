Começa a primeira etapa da reunião do Copom, de análise de conjuntura

A primeira etapa da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) começou às 10h11 horas desta terça-feira, 17, informou o Banco Central. Nesta fase, o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, e os oito diretores assistem a apresentações técnicas do corpo funcional sobre a economia, para embasar a decisão sobre a taxa Selic. A decisão será divulgada na quarta-feira, 18, a partir de 18h30 (de Brasília).

Desde o último Copom, Galípolo e os membros do colegiado vêm repetindo que os juros já estão claramente restritivos - mas que é necessário acompanhar os dados para avaliar o nível é contracionista o bastante para fazer a inflação convergir à meta. "A discussão é se ele é contracionista o suficiente, e por quanto tempo precisa permanecer num patamar bastante contracionista", disse o presidente do BC no dia 23 de maio.

Nos últimos 45 dias, a mediana do relatório Focus para o IPCA de 2025 caiu de 5,53% para 5,25%. A inflação acumulada em 12 meses cedeu marginalmente, de 5,48% em março para 5,32% em maio, mas ainda com pressão nos serviços subjacentes. A estimativa intermediária para o IPCA de 2026 - horizonte relevante da política monetária - oscilou de 4,51% para 4,50%, colada ao teto da meta.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu um pouco menos do que o esperado no primeiro trimestre, mas o mercado de trabalho continuou dando sinais de força. O dólar se desvalorizou marginalmente, de R$ 5,70 para R$ 5,60 pela metodologia do Comitê. Os preços do petróleo, por outro lado, dispararam, especialmente após os ataques de Israel contra o Irã na última quinta-feira, 12.

Nas contas do Itaú Unibanco, as projeções do Copom para o IPCA de 2025 e 2026 devem permanecer estáveis, em 4,8% e 3,6%, respectivamente. O banco espera que o colegiado mantenha a taxa Selic em 14,75%, refletindo o estágio já avançado do ciclo e a expectativa de que os efeitos defasados da política monetária se tornem mais evidentes à medida que o tempo passa, em um ambiente de elevada incerteza.