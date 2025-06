Com salário de R$ 15 mil, inscrições para concurso do TCU acabam nesta terça, 17

As oportunidades são de nível médio para o cargo de técnico federal de controle externo do órgão

As inscrições para o concurso público do Tribunal de Contas da União (TCU) acabam às 18h desta terça-feira, 17. Ao todo estão sendo ofertadas 40 vagas, além do cadastro reserva, para o cargo de técnico federal de controle externo.

As oportunidades são de nível médio. No que concerne à remuneração, ela é de R$ 15.128,26, para uma carga horária de 40 horas semanais.