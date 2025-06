Bolsas de Nova York fecham em queda em meio a temores de ataque dos EUA contra o Irã

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira, 17, em meio ao agravamento das tensões no Oriente Médio e temores de que os Estados Unidos possam se envolver diretamente no conflito entre Israel e o Irã. Fontes disseram à CNN que o presidente dos EUA, Donald Trump, está considerando ordenar um ataque contra instalações nucleares iranianas. Dados fracos da economia norte-americana também afetaram o sentimento dos investidores, que se preparam para a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na quarta-feira, 18.

As ações da Sunrun desabaram 40%, as da Enphase Energy recuaram 24% e as da First Solar caíram 18% depois que senadores republicanos apresentaram mudanças no projeto de lei fiscal e orçamentário de Trump que eliminariam gradualmente os créditos tributários para energia solar, eólica e outras fontes renováveis até 2028.

Na direção oposta, os papéis da Exxon Mobil e da Chevron subiram 1,35% e 1,93%, respectivamente, acompanhando a alta superior a 4% nos contratos futuros de petróleo.

A Verve Therapeutics disparou 81,5% após a Eli Lilly anunciar um acordo para adquirir a startup de edição genética por até US$ 1,3 bilhão. Pelo acordo, a Eli Lilly pagará US$ 10,50 por ação da Verve, totalizando cerca de US$ 1 bilhão, mais US$ 300 milhões condicionados ao cumprimento de determinados marcos clínicos. As ações da Eli Lilly caíram 2,03%.

A T-Mobile US recuou 4,14%. Segundo a Bloomberg, o SoftBank reduziu sua participação na operadora para financiar seus planos com inteligência artificial. A gigante japonesa levantou cerca de US$ 4,8 bilhões em uma venda em bloco não registrada de ações da T-Mobile, com 21,5 milhões de papéis vendidos a US$ 224, conforme os termos do acordo.