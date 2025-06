Bessent elogia versão do Senado dos EUA para projeto tributário e de gastos de Trump

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, elogiou a versão do Senado ao projeto tributário e de gastos de Trump apresentada na segunda-feira, 16. "Aplaudimos a ação do Senado para avançar com esta legislação crucial e ampliar o alívio fiscal do Presidente Trump para os americanos trabalhadores", disse Bessent nesta terça-feira, 17.

Ele enfatizou que o projeto de lei garantirá que os EUA continuem sendo o principal destino do capital global, ao mesmo tempo em que protege empresas e trabalhadores americanos de impostos estrangeiros.