AIE vê fluxo relativamente robusto de petróleo do Irã mesmo com sanção EUA e tensão com Israel

Em relatório divulgado nesta terça-feira, 17, a AIE calculou que a produção total de petróleo no ano passado atingiu seu nível mais alto desde 2017, aumentando 420 mil barris por dia (b/d) em relação ao ano anterior, para 4,7 milhões de b/d, dos quais 1,3 milhão b/d foram condensados e hidrocarbonetos líquidos que são separados do gás natural.

A Agência Internacional de Energia (AIE) avaliou que o fornecimento de petróleo pelo Irã, até o momento, continuou a fluir em níveis relativamente robustos mesmo diante do aumento das sanções dos EUA e das tensões com Israel, tornando-se a segunda maior fonte de crescimento de oferta, depois dos Estados Unidos, por dois anos consecutivos.

As exportações de petróleo bruto atingiram uma média de 1,6 milhão b/d em 2024.

"Quase todas as exportações de petróleo iraniano chegam à China, com o petróleo bruto destinado ao uso em refinarias independentes. As sanções dos EUA se tornaram progressivamente mais severas nos últimos meses, com quase todos os aspectos das cadeias de suprimentos iranianas atualmente sendo alvos", pontuou a AIE.