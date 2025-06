Agricultura confirma suspensão de importação de produtos avícolas de Go e MT pelo Japão

O Ministério da Agricultura confirmou, em nota, a suspensão temporária pelo governo do Japão das importações de carne de aves provenientes dos municípios de Santo Antônio da Barra (GO) e Campinápolis (MT), além de ovos férteis e pintos de um dia de todo o território dos Estados de Goiás e Mato Grosso. O embargo foi informado anteriormente no site do Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão (MAFF), após a confirmação de casos de gripe aviária em aves de produção de subsistência nos municípios.

Em relação aos demais Estados, a comercialização de produtos avícolas para o Japão continua normalmente, esclareceu a pasta. "A decisão segue o protocolo sanitário de regionalização estabelecido entre os dois países e ocorre após a confirmação de focos de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em aves de subsistência nos municípios citados", informou o ministério na nota.