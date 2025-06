Petróleo fecha em baixa, com sinalizações de que Irã não busca intensificar conflito com Israel

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta segunda-feira, 16,, observando as perspectivas para os próximos passos no conflito entre Israel e Irã. A escalada nas tensões nos últimos dias havia dado impulso às cotações do barril, com analistas acreditando que a marca dos US$ 100 poderia ser ultrapassada, e, em alguns casos, ir além. Por sua vez, com sinalizações de que Teerã não tem a intenção de ampliar os ataques, parte dos prêmios de risco foi devolvidas hoje.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para julho fechou em baixa de US$ 1,67 (US$ 1,22), a US$ 71,77 o barril. O Brent para agosto, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 1,35% (US$ 1,00), a US$ 73,23 barril.