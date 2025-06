JPMorgan: cada vez mais temos ouvido e falado em diversificar investimentos para além EUA

A diversificação internacional equivale à gestão de risco e análise de investimento e cada vez mais a JPMorgan Asset tem ouvido falar e falado em diversificar investimentos para além dos Estados Unidos, segundo a diretora executiva da JPMorgan Asset Management, Isabella Nunes.

O investidor brasileiro médio, contudo, tem aproximadamente 99% do seu portfólio alocado apenas dentro do Brasil. "Isso faz sentido? Somos consumidores globais", pondera Nunes, no painel Diversificação Global: Como Proteger e Rentabilizar seu Portfólio em Cenários Voláteis, durante o evento Fin4She Summit.