Fras-le avalia oferta pública primária e secundária de ações de até R$ 300 milhões

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que contratou o BTG Pactual e o Itaú BBA, assim como os respectivos agentes de colocação internacional dessas instituições, para a prestação de serviços de assessoria financeira no âmbito da potencial oferta, incluindo trabalhos preparatórios para a definição da viabilidade e dos termos da potencial oferta.

A Fras-le informou nesta segunda-feira, 16, que está avaliando a possibilidade de realizar uma oferta pública subsequente de distribuição primária e secundária, neste caso de ações de titularidade da Dramd, a ser realizada no Brasil, destinada exclusivamente a investidores profissionais, em uma operação que pode movimentar R$ 300 milhões.

A companhia esclarece que, caso a potencial oferta seja implementada, será outorgado direito de prioridade aos acionistas da empresa para subscrição das ações objeto da parcela primária.

Nesse contexto, a companhia recebeu a confirmação por parte da Dramd de que, caso a Fras-le e a Dramd decidam pela realização da potencial oferta, e a mesma seja bem-sucedida, de tal modo que Dramd venda ações de emissão da Fras-le e de sua titularidade, os recursos líquidos auferidos por Dramd deverão ser utilizados para subscrever aumento de capital a ser realizado futuramente pela controladora direta da companhia, a Randoncorp, a qual também é controlada pela Dramd.

Além disso, considerando o objetivo da potencial oferta fomentar e promover a liquidez das ações da companhia e trazer novos investidores para sua base de acionistas, a Dramd e a Randoncorp indicaram que não pretendem exercer seus respectivos direitos de prioridade e subscrever ações da companhia no âmbito da potencial oferta, informou a Fras-le.

A empresa ressalta que não há, até o momento, qualquer decisão formal acerca da efetiva realização da potencial oferta, a qual está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as de natureza societária e, se for o caso, de terceiros aplicáveis, às condições políticas e macroeconômicas favoráveis.