Custo de mão de obra na zona do euro cresce 3,4% no 1º trimestre ante igual período de 2024

O custo de mão de obra aumentou a 3,4% ao ano no primeiro trimestre de 2025 na comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto o avanço na União Europeia (UE) foi de 4,1% no mesmo confronto, informou a agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat.

De acordo com o comunicado, o índice de custo de mão de obra é "uma parte essencial do conjunto de estatísticas relevantes" para a compreensão do processo inflacionário e da dinâmica de custos na economia da região.