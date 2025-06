Caminho está aberto para adoção do B15 na próxima reunião do CNPE, diz deputado Arnaldo Jardim

O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) afirmou que a adoção do B15 (mistura de 15% de biodiesel ao diesel fóssil) deve ser aprovada na próxima reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que deve ocorrer na última semana do mês. Segundo ele, isso pode ocorrer graças a avanços que incluem a fiscalização e no combate à adulteração de combustíveis. "Agora nós vamos conseguir andar para o B15", disse o parlamentar à imprensa nos bastidores do seminário Mobilidade de Baixo Carbono para o Brasil (MBCBrasil), nesta segunda-feira.

Segundo ele, o impasse anterior - que impediu o avanço do B14 para o B15 - foi justificado por estudos ainda pendentes e pela preocupação com fraudes na comercialização do combustível. "Eles alegaram que não ia de B14 para o B15 por razões de estudos e porque estavam preocupados com um grau grande de adulteração", afirmou.