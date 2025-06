Câmara aprova urgência para projeto que derruba aumento de IOF do governo

Hugo Motta armou que a votação do requerimento de urgência é uma mensagem ao governo sobre o sentimento dos parlamentares / Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O plenário da Câmara aprovou por ampla maioria, 346 votos a 97, o requerimento de urgência para o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 314/25, do líder da oposição, deputado Zucco (PL-RS), que suspende o decreto do governo que amenizou o aumento de alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Com a decisão, texto poderá ser votado diretamente em Plenário, sem passar pelas comissões