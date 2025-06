BHP fecha acordo logístico de US$ 973 milhões com Aurizon por 10 anos

Os contratos valem aproximadamente 1,5 bilhão de dólares australianos (US$ 973 milhões) em receita total prevista para a Aurizon ao longo de um período de 10 anos, segundo empresa ferroviária.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Aurizon será responsável por serviços em toda a cadeia de suprimentos de cobre da BHP no Sul da Austrália, incluindo transporte ferroviário, transporte rodoviário e gestão portuária, entre outras tarefas. Os contratos devem começar em outubro, complementa a Aurizon. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.