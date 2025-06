Banco do Brasil enviará recibo de depósito pelo WhatsApp

O Banco do Brasil vai permitir que o cliente receba o comprovante de depósitos no WhatsApp. A funcionalidade estará disponível nos caixas eletrônicos do banco, em uma opção que o cliente pode selecionar ao concluir a operação.

Segundo o BB, a iniciativa está em linha com as diretrizes de sustentabilidade da instituição.

O BB oferece alguns tipos de produto e serviço através do WhatsApp. Neste ano, o banco expandiu a nova arquitetura do sistema de gestão de relacionamento com os clientes (CRM, na sigla em inglês), que integra todos os canais, inclusive o do aplicativo e mensagens.

O WhatsApp do banco tinha cerca de 16,3 milhões de usuários no primeiro trimestre deste ano, com serviços e transações bancários e de investimentos.