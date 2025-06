Haddad: Se economia estiver bem, chance de se ir bem nas eleições é maior

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta, 13, que se a economia estiver bem, a chance de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se torna maior. Haddad fez a afirmação durante encontro realizado pelo grupo Prerrogativas ao tentar dissociar a questão fiscal do desempenho do governo nas eleições de 2026.

"Não acho que será o tamanho do déficit que vai determinar a eleição. Se a economia estiver bem, a chance de êxito na eleição será maior", disse o ministro, acrescentando que o presidente Lula tem orgulho do arcabouço fiscal.