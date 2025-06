Vendas para o Dia dos Namorados crescem 4,9% na comparação anual, aponta ICVA

O segmento com o maior crescimento registrado no período foi o de supermercados e hipermercados, com alta de 8,4%. Em seguida, os destaques são drogarias e farmácias (+7,4%), vestuário e artigos esportivos (+6,3%), turismo e transporte (+5,2%), óticas e joalherias (+4,1%), varejo alimentício especializado (+2,2%) e cosméticos e higiene pessoal (+1,1%). Já o setor de alimentação - bares e restaurantes registrou queda de 1,4%.

Todas as unidades federativas mostraram crescimento. No entanto, a maior variação foi do Amazonas, com 7,3%. Em seguida, as principais altas foram Paraná (+5,8%), São Paulo (+5,2%), Ceará (+5,1%), Santa Catarina (+4,7%) e Rio de Janeiro (+4,2%).

O ICVA acompanha mensalmente a evolução do varejo nacional, de acordo com as vendas realizadas em 18 setores mapeados pela Cielo, desde pequenos lojistas a grandes varejistas. O peso de cada setor no resultado geral do indicador é definido pelo seu desempenho no mês. O índice foi desenvolvido pela área de Business Analytics da Cielo com o objetivo de oferecer mensalmente um panorama do comércio varejista do País.