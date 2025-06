Trump: ataque de Israel será ótimo para o mercado pois o Irã não terá arma nuclear

Ele disse ainda ter conversado com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na quinta-feira e afirmou que pretende falar com ele novamente nesta sexta.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 13, que acredita que os ataques de Israel contra alvos no Irã "no fim das contas, serão ótimos para o mercado, porque o Irã não terá uma arma nuclear". Em entrevista por telefone ao Wall Street Journal , o republicano acrescentou que a situação atual "deve ser a melhor coisa de todas para o mercado. O Irã não terá uma arma nuclear, que era uma grande ameaça à humanidade."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Trump classificou a operação de Israel como "um ataque muito bem-sucedido, para dizer o mínimo". "Eu disse para o outro lado: vocês têm 60 dias para fazer um acordo. No 61º dia, eles atacaram. Hoje é justamente o 61º, e foi um ataque muito bem-sucedido", declarou Trump.

Ele também afirmou que ele e sua equipe foram informados sobre os planos de Israel para atacar o Irã. Questionado sobre que tipo de aviso prévio os Estados Unidos receberam antes da ofensiva, Trump respondeu: "Aviso prévio? Não foi um aviso prévio. Foi: nós sabemos o que está acontecendo". Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado