Petrobras diz que pagamento da 2ª parcela de dividendos será feito no dia 20 de junho

A Petrobras informou que efetuará no dia 20 de junho o pagamento da segunda parcela da remuneração aos acionistas referente aos resultados de 2024. Segundo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o valor considera a data de 16 de abril de 2025 como data base da posição acionária.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"É conveniente ressalvar que sobre o valor correspondente à atualização monetária dos proventos incidirá imposto de renda, conforme legislação vigente. Todos os acionistas com cadastro devidamente atualizado terão seus direitos creditados automaticamente em suas contas bancárias na data do pagamento", informou a estatal.

Para os detentores de American Depositary Receipts (ADRs) negociados na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), de acordo com a Petrobras, o pagamento ocorrerá a partir do dia 27 de junho, através do JPMorgan Chase, banco depositário dos ADRs da Petrobras.