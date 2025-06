Novos empréstimos na China têm forte expansão em maio, mas ficam aquém do esperado

Os bancos da China ampliaram fortemente a concessão de empréstimos em maio, mas ainda em ritmo aquém do previsto, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 13, pelo PBoC, como é conhecido o banco central do país, à medida que as tensões comerciais entre Pequim e Washington continuaram pesando no apetite por crédito.

Em maio, os bancos chineses liberaram 620 bilhões de yuans (US$ 86,43 bilhões) em novos empréstimos, depois de repassarem apenas 240 bilhões de yuans em abril.