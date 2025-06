Ibovespa cai 0,43%, mas Petrobras mitiga perda do índice com Israel-Irã

"Em Wall Street, o índice de volatilidade VIX chegou a saltar mais de 20%, com a forte aversão a risco. E o petróleo chegou a subir mais de 10% em meio a temores de que o conflito afete o fornecimento global da commodity. Ainda que as variações tenham se amenizado após relatos de que os ataques não atingiram campos petrolíferos, a volatilidade persiste", diz Christian Iarussi, economista e sócio da The Hill Capital.

Nos ombros de Petrobras (ON +2,13%, PN +2,46%), o Ibovespa mostrou certa resiliência ao dia de aversão a risco na sessão global - da Ásia à Europa e aos Estados Unidos, com perdas em geral acima de 1% - na esteira do ataque israelense ao Irã, considerado a princípio sem precedentes por alguns comentadores. Em Nova York, Dow Jones caiu 1,79%, S&P 500, 1,13%, e Nasdaq, 1,30%.

Aqui, o Ibovespa cedeu apenas 0,43%, aos 137.212,63 pontos, entre mínima de 136.585,90 e máxima de 137.799,95, quase correspondente à abertura (137.799,54). O giro financeiro foi de R$ 22,7 bilhões nesta sexta-feira. Na semana, o índice da B3 avançou 0,82%, tendo cedido terreno nos três intervalos precedentes, no agregado iniciado em 19 de maio. No mês de junho, oscila agora levemente ao positivo (+0,14%), com ganho de 14,07% no ano.

Foco dos mercados nesta sexta-feira, a ofensiva israelense foi direcionada à cúpula da Guarda Revolucionária, unidade de elite das Forças Armadas e o poder, de fato, por trás do regime dos aiatolás. Analistas apontam que a estratégia de Israel parece ser a de tirar de cena homens fortes do sistema de segurança que ampara a teocracia, de forma a criar a chance de um vácuo de poder que, no limite, poderia resultar na queda de Ali Khamenei, o Líder Supremo do país desde 1989.

Nessa linha de raciocínio, o ministro israelense de Assuntos da Diáspora, Amichai Chikli, compartilhou nesta sexta uma foto com Reza Pahlevi, um líder da oposição iraniana e ex-príncipe herdeiro do país. Na postagem, feita na rede social X, o ministro escreveu "em breve em Teerã". Pahlevi vive no exílio e, nos últimos dias, vem fazendo postagens sobre eventual troca de poder no Irã. O regime dos Xás, aliado histórico do Ocidente, foi derrubado por uma insurgência interna em 1979, que trouxe do exílio o aiatolá Khomeini, substituído por Khamenei após sua morte.

Na mesma linha, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, divulgou um pronunciamento endereçado ao povo do Irã, em meio aos ataques mútuos entre os países. No vídeo, ele diz que mais ações contra o regime iraniano estão a caminho. E exortou a população local a se juntar ao objetivo de derrubar o governo do país persa. "À medida que alcançamos nosso objetivo, também estamos abrindo caminho para que vocês alcancem sua liberdade", acrescentou.