488 mil contestações de descontos na aposentadoria foram recebidas pelo INSS via Correios

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller, destacou nesta sexta-feira, 13, que 488 mil contestações de descontos indevidos em aposentadorias foram recebidas pelo órgão via agência dos Correios no País. A parceria entre INSS e Correios foi feita para garantir que aposentados que tenham dificuldade em acionar o órgão pelos canais oficiais, como o aplicativo "Meu INSS" e a Central de Telefone 135, possam fazer a contestação.

"Até as 17 horas de ontem, foram 488 mil contestações recebidas pelas agências dos Correios. É um número bem significativo porque em apenas duas semanas funcionando, representa mais de 10% do total de requerimentos. Isso é importante porque é um atendimento humanizado, olho no olho, em que a pessoa se sente segura", disse Waller em conversa com a imprensa, durante visita à agência Central dos Correios em São Paulo, nesta sexta-feira.