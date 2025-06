Rio Tinto anuncia projeto para testar tecnologia que ajudará a filtrar minério na própria mina

A Rio Tinto está investindo em uma tecnologia que permitirá fazer a triagem de minérios diretamente em sua fonte, em um projeto que pode reduzir a quantidade de material transportado, contribuindo para diminuir custos e a emissão de gases de efeito estufa.

A mineradora está investindo 7,6 milhões de dólares canadenses (US$ 5,6 milhões) em um projeto de demonstração industrial para avaliar a integração de uma tecnologia de triagem de minério na mina Lac Tio, localizada no Canadá, de acordo com comunicado distribuído nesta quinta-feira. O governo de Quebec contribuirá com 2,5 milhões de dólares canadenses para essa iniciativa.