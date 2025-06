Relatos de problemas no Google Cloud diminuem após falhas afetarem serviços mais cedo

Os registros de problemas associados ao Google Cloud diminuíram, após serviços online populares em todo o mundo serem interrompidos mais cedo nesta quinta-feira, 12, devido a falhas recorrentes no serviço em nuvem do Google.

Dezenas de milhares de usuários do Spotify, Discord e outras plataformas começaram a notar problemas com seus serviços no início da tarde, de acordo com o Downdetector, que rastreia interrupções.