Petróleo fecha em baixa com realização de lucros após salto por tensões no Oriente Médio

Os contratos futuros de petróleo fecharam a quinta-feira, 12, em baixa, com realização de lucros após o salto da véspera, enquanto os investidores acompanham as notícias sobre as crescentes tensões no Oriente Médio. Mais cedo, autoridades norte-americanas foram informadas de que Israel está pronta para lançar uma operação contra o Irã.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para julho caiu 0,16% (US$ 0,11), fechando a US$ 68,04 o barril. O Brent para agosto, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), perdeu 0,59% (US$ 0,41), para US$ 69,36 o barril.