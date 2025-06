Nos EUA, Bessent se esquiva de confirmar fim de pausa tarifária para China em agosto

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, recusou-se a esclarecer o cronograma das tarifas norte-americanas sobre a China. Em maio, os EUA e a China concordaram com uma pausa de 90 dias nas tarifas mais altas, dando-lhes meses para negociar um acordo comercial mais amplo antes que tarifas de até 145% pudessem ser reimpostas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Veremos", disse Bessent em resposta a uma pergunta do The Wall Street Journal sobre o prazo tarifário.

O secretário se recusou a dar mais detalhes.

O lado chinês ainda entende que 12 de agosto é o prazo final, de acordo com uma pessoa familiarizada com a avaliação do governo. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado