Medidas de despesas em MP podem economizar R$ 2 bi em 2025 e R$ 4,8 bi em 2026, diz XP

Os ajustes nas despesas públicas previstos na medida provisória publicada nesta quarta, 11, com propostas alternativas à elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), podem gerar uma economia de R$ 2 bilhões em 2025 e de R$ 4,8 bilhões em 2026, de acordo com a XP Investimentos. A nota é assinada pelo economista Tiago Sbardelotto.

De acordo com as estimativas divulgadas pela corretora, a medida que reduz de 180 para 30 dias o período máximo de concessão de benefícios temporários (como auxílio-doença) por meio de análise documental, sem necessidade de perícia médica, pode gerar economia de R$ 1,7 bilhão em 2025 e de R$ 4,3 bilhões em 2026. Os cálculos consideram que 10% dos benefícios por incapacidade concedidos no ano passado tiveram origem fraudulenta, com pagamentos por um período médio de seis meses.