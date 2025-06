Lutnick descarta exportação de chips avançados dos EUA à China após reuniões em Londres

A liberação de exportações de semicondutores americanos de ponta para a China "nunca esteve na mesa" e não será considerada, afirmou o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, nesta quinta-feira. "A China compete conosco e não vamos mandar nossos melhores itens", afirmou em entrevista à Fox Business, em referência aos chips mais avançados. "Nossos melhores chips nunca estiveram em jogo, e não estarão."

As declarações ocorrem após as reuniões bilaterais para tratar de assuntos comerciais realizadas no começo desta semana em Londres. Apesar disso, o secretário sinalizou abertura para avanços com Pequim em outras áreas, como os minerais estratégicos. "À medida que os ímãs começarem a fluir, vamos retirar nossas contramedidas", disse, sugerindo que os EUA podem recuar em algumas sanções se houver progresso do lado chinês.