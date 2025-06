Huawei volta ao mercado brasileiro de celulares com aparelhos de ponta e telas dobráveis

Os modelos que estão sendo lançados pela Huawei são o Mate X6 e o Mate XT Ultimate Design - este último é o primeiro smartphone do mundo com tela que se dobra em três partes. Esses aparelhos foram lançados na China no fim de 2024, com o X6 sendo vendido por 13 mil yuans (cerca de R$ 10 mil) e o XT, por 20 mil yuans (cerca de R$ 15,5 mil).

Os preços que serão praticados no Brasil ainda não foram divulgados pela companhia, nem a data exata de início das vendas. Por ora, foi informado apenas que os produtos poderão ser encontrados na Amazon, Shopee, Mercado Livre e TikTok shop.

A Huawei deixou de vender smartphones no Brasil em 2019, após ser alvo de sanção pelos Estados Unidos, mas continuou vendendo outros produtos eletrônicos, como relógios, fones de ouvido, tablets e notebooks. Ainda no primeiro governo de Donald Trump, as empresas americanas foram proibidas de fazer negócios com a Huawei.

Na prática, a Huawei ficou impossibilitada de adotar os sistemas operacionais Android e IOS nos seus celulares, sendo forçada a desenvolver um sistema próprio, o Harmony OS. Atualmente, os usuários do Harmony OS já podem rodar aplicativos tradicionais no mundo ocidental - como YouTube, Gmail, Whatsapp, Instagram ou Netflix por exemplo - por meio de outros aplicativos intermediários - como o MicroG e o Gbox - que já fazem a instalação da maioria dos aplicativos Android.

O mercado brasileiro de celulares está ficando mais concorrido. Recentemente, grandes empresas do setor de eletroeletrônicos da China desembarcaram no País com o objetivo de ampliar sua presença por aqui, como as marcas de celulares Oppo e Jovi. As empresas chegaram ao mercado com opções de aparelhos premium para competir com nomes como Samsung, Motorola e Apple.